TWS一般來說可以分為三大領域，分別為陸系低階白牌、耳機品牌產品和智慧型手機品牌，而其中成長空間最大的莫過於智慧型手機品牌。因為全球智慧型手機總量逾50億支，相對目前的TWS數量，滲透率仍只是個位數，換而言之，TWS搭配智慧機的成長空間依舊很龐大。

本次realme Buds T100搶攻入門市場，採用輕量入耳式設計進一步減輕了耳機的重量，使realme Buds T100單耳耳機重量僅約4.1克，搭配高分子彈性材質製成的隔音降噪耳塞，還能減少漏音。realme Buds T100搭載10mm低音大動圈，搭配PEEK+TPU球頂鍍鈦複合振膜，將每個音頻表現提升至新的高度，在強化低音的同時，也帶來清透立體的中高音。realme Buds T100有著能量滿載的400mAh大電量，realme Buds T100總續航高達28小時；單耳電量40mAh，耳機單次使用則能夠播放音樂6小時、通話5小時。此外，還有IPX5防水等級。

另外，realme Buds T100搭載最新一代藍牙5.3，不僅連接快速，即使面對多設備干擾，也能確保連接的穩定性；最大10公尺的傳輸距離，手機不在手邊也能流暢播放音樂。realme Buds T100還能開啟電競模式，瞬間將延遲降低到88ms，穩定的連接與超低延遲放大娛樂體驗。

realme Buds T100推出realme經典黑黃配色版本，售價新台幣899元，將於3月23日正式開賣。