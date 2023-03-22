新店一名60歲老翁昨傍晚突然胸痛倒地，當場失去呼吸心跳。（新北市消防局提供）

PUA計畫(Pumper消防車-Ambulance救護車）勤務派遣模式昨（21）第一天上線就迎來好消息，新店一名60歲老翁傍晚突然胸痛倒地，當場失去呼吸心跳，不過鄰近的消防隊三台救護車皆已出勤，於是派出消防車帶著AED電擊器及氧氣器材趕往現場急救，才成功將張男從鬼門關拉回來。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋表示，本次為PUA計畫第一件搶救成功案例，為了爭取無呼吸心跳患者的黃金時間，當119派遣員接獲心肺功能停止報案時，若距離案發地點最近第一順位的消防分隊救護車都不在隊上，會由該轄區優先派遣消防車，攜帶AED電擊器、氧氣器具到現場做CPR，並同步加派第二順位救護車前往現場支援。

陳志瑋還說，鑑於上下班尖峰時段救護車需求量大，由消防車來做補位的機制，早在國外行之有年，縮短急救反應時間，以增加病人存活出院的機會。

家屬表示，患者下午5時許剛結束洗腎療程，要從醫院返家，中途喝水時突然胸口劇烈疼痛，下秒失去意識；救護人員到場後立即施予CPR和AED電擊1次，後續安和分隊救護車抵達接手急救，並送往慈濟醫院，目前狀況穩定。