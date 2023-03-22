在國立大學教授攝影的楊姓男子，在課堂以世界著名攝影師篠山紀信為宮澤理惠所拍攝之寫真著作，作為課程內容，但他因被校方認為上課提及「A片」「AV產業」及「女生小褲褲」，構成性騷擾處分他接受輔導，他提告後，台北高等行政法院認為，校方認定事實錯誤，撤銷處分。可上訴。

楊姓教授被檢舉在2019年的上課教材頻繁使用裸露女性圖片，且他上課提及「A片」、「AV產業」及「女生小褲褲」等言論，並在攝影課指定動作拍男女合照等行為，校方性平會決議受理，並組成調查小組調查。

性平會經調查後決議，認定楊男在課程中所為確有不受歡迎且具性意味，影響修課學生之人格尊嚴，構成性騷擾，校方處分楊男須自費到校外接受心理輔導及8小時之性別平等教育相關課程，他不服提起行政訴訟

北高行政法院調查後認為，楊男在課程中雖曾提及「A片」及「女生小褲褲」等言論，但其提及「A片」之完整事實脈絡，是他看見學生於課堂上使用手機，為管制課堂秩序而對該名學生使用「你拿手機就是用來看A片」之戲謔言詞。

至於楊男所提及「女生小褲褲」之言論，則是他在課堂講述過往藝術系學生修習裸體素描的故事時提及「女性內褲」，而非毫無緣由頻繁提及「女性內褲」。

且他要求「女生坐在男生大腿上」之照片，是經學生同意後拍攝，而倘若學生不願意依其提供之姿勢擺拍，他也不會堅持，並非強迫學生依其指示擺出拍照姿勢完成拍攝，他從上課學生中隨機選取一男一女擔任模特兒，是說服裝「可以穿泳裝」而非「一定要穿泳裝」。

北高行認為，本件涉及楊男身為大學教師之講學自由，及修習系爭課程學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，但校方性平會所通過之調查報告有認定事實錯誤之違誤，判決將校方處分撤銷，以符法制。