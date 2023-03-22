有的人天生情緒控管能力好，即使遇到不順心的事也不會隨意發脾氣，但《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、獅子座很少會在意別人感受，只要情緒上來時，就會忍不住大動肝火，四處找人出氣，讓人不知如何是好。

▍雙子座

雙子座思緒多容易情緒化，看心情行事，再加上自我意識強，當情緒上來時，很少會顧慮別人感受，而且會第一時間表達自己的不滿，把所有的氣都往身邊的人宣洩，讓人不知如何是好。

▍牡羊座

習慣了「唯我獨尊」的牡羊座，私底下也愛發脾氣，他們特別在意自己的感受，只要委屈、生氣了，就一定要立刻宣洩情緒，也會把負能量出在不相關的人身上。

▍獅子座

獅子座比較任性，不大能隱忍情緒，只要想發脾氣，就會宣洩出來；特別是負面情緒，獅子座很難自控，只想著怎麼盡快排除，讓自己舒坦一些，才不管被當成出氣筒的人怎麼看、怎麼想，只要自己高興，其他都無所謂。