普發現金「登記入帳」今天開放預先上網登記，登記網站順暢，截至上午11時，已經有超過44萬人登記。

行政院副院長鄭文燦今天出席2023創新論壇做出上述表示，他也說，希望這5天按照身分證字號末碼分流可以順利，第6天起將開放所有人都可以登記，希望相關作業趕快完成，讓民眾趕快領取、共享經濟成果。

總統蔡英文、行政院長陳建仁稍早也在臉書提醒民眾，普發現金登記入帳今天由身分證字號尾數0、1的民眾分流登記，請大家配合分流措施，不需要緊張或急迫，且27日後就免分流，讓登記更輕鬆。

普發新台幣6000元共5種領取管道，想要直接讓錢匯進戶頭的民眾可上網登記，登記入帳方式自今天起至26日採身分證字號或居留證號末碼分流，今天可登記尾數為0、1；23日為2、3；24日為4、5；25日為6、7；26日為8、9；27日以後所有符合領取資格者都可上網登記。