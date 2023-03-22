俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接待中國國家主席習近平於昨、今兩日舉行備受外界關注的會談。法新社針對兩人在烏克蘭衝突、俄中能源與經濟合作等面向彙整了5大要點。

● 嶄新紀元

這兩天在克里姆林宮（Kremlin）的會談著重於排場和儀式，並看到蒲亭和習近平盛讚兩國關係進入「新紀元」。蒲亭在會後的國宴中說兩國合作「有著真正無限的可能和前景」，並舉杯慶賀俄中兩國人民的「繁榮」。

鑒於國際刑事法院（ICC）日前剛宣布對蒲亭發布逮捕令，指他必須對俄烏戰爭中非法將烏克蘭兒童遣送到俄國的行為負責，蒲習會似是故意和國際社會孤立蒲亭的行動作對。

對此，卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員陳寒士（Alexander Gabuev）表示，國際刑事法院這道逮捕令的「唯一作用便是提升」中國在俄羅斯的影響力。

他說：「會見蒲亭並不會讓習近平尷尬，（國際刑事法院的）這項決定僅讓習近平更好控制他這位在克里姆林宮的『親愛的朋友』。」

● 烏克蘭衝突

習近平呼籲就俄烏衝突展開對話，蒲亭則盛讚中國提出的烏克蘭和平倡議，說待基輔當局和西方各國準備就緒，這起倡議可以作為未來協議的基礎。「然而」，蒲亭說，「目前為止我們還沒看到對方做好這樣的準備」。

俄中兩位領袖同時簽署聲明，稱最重要的莫過於「尊重各國正當的關切」。這起聲明強調，重點在於避免烏克蘭衝突失控。

● 安全與軍事合作

蒲亭與習近平簽署的這起聲明指出，兩國關切北大西洋公約組織（NATO）逐步擴大在亞洲的部署，並指控美國「破壞」全球安全。俄中兩國說，「這兩方敦促美國停止為了保障其片面軍事優勢，而破壞了國際和地區安全以及全球戰略穩定」。

習近平於會談後告訴媒體說，作為聯合國安理會常任理事國成員，中俄將推動一個多極化世界，並促進糧食與能源安全。他並補充說，中俄關係對「現代世界秩序以及人類命運」至關重要。

莫斯科與北京當局表示，兩國將例行性地執行聯合軍演，加強兩國武裝部隊的合作。

● 能源合作

蒲亭目前正尋求將俄國能源供應轉向亞洲，以因應西方制裁。他表示，莫斯科可以滿足北京在能源資源上「日增的需求」。

他表示已就「西伯利亞力量2號」（Power of Siberia 2）管線達成協議，將讓俄羅斯得以經由蒙古向中國輸送天然氣。

據俄國能源巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）今天的說法，公司現有「西伯利亞力量」管線對中輸送的天然氣量，已經創下單日紀錄。

● 經濟合作

俄羅斯因出兵攻打烏克蘭而招致西方前所未見多輪制裁的重創。蒲亭表示，擴大俄中之間經濟合作為莫斯科當局的「優先要務」。

兩國領袖並簽署聲明，推動兩國2030年前在關鍵領域的經濟合作發展。蒲亭特別強調兩國在農業的合作，並說俄羅斯已準備好升高對中國在肉品和穀物方面的供應。

他同時表示，藉由聯合勢力，兩國將可成為世界資訊科技和人工智慧的領導者。

蒲亭同時表示，俄羅斯偏好以人民幣在亞洲、非洲和拉丁美洲進行貿易。

儘管俄羅斯興趣濃厚，分析師警告，俄中關係是有極限的。宏觀諮詢公司（Macro-Advisory）說：「習主席不會為了與俄羅斯結盟，而賠上中國與西方的關係。」（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120322