菸害防制法修正案已於2月15日經總統令修正公布，行政院訂於今天（22日）施行。衛福部長薛瑞元今天表示，本次修法重點在於全面禁止電子菸，而尚未通過健康風險評估的加熱菸也不准販售使用，「今天就要開始取締！」根據菸害防制法新規，民眾若使用上述違法菸品，可處以2000元至1萬元罰鍰。

衛福部國民健康署今天舉辦「菸害防制法新法即日施行」記者會，宣示中央與地方即刻查處違法產品，請民眾及業者避免觸法。本法修正兩大重點包括：(1) 全面禁止電子煙之製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用 (2) 公告指定菸品（含加熱菸）業者於製造、輸入前應向衛生福利部申請健康風險評估審查，通過後始得製造、輸入、販售；使用指定菸品時的必要組合元件也必須一併送審。

配合菸害防制法新法上路，國健署今天同步公告「指定式菸品健康風險評估審查辦法」，並將加熱菸列為指定菸品。薛瑞元強調，無論是電子煙，或是尚未完成健康風險評估的加熱菸，都是法律不容許販售、行銷、使用的產品，這些都是違法行為，「今天新法上路，今天就要開始取締！」

國健署長吳昭軍表示，過去十幾年來新興菸品充斥網路和實體店面，過去法源不足而無法嚴格把關取締；今天開始國健署和地方衛生局合作展開稽查，針對已列管的實體店面，如果有展示或販售違法菸品而未改善，從今天開始可連續開罰，直到招牌卸下，另持續展開網路監測並開罰，呼籲業者不要心存僥倖、主動下架違法菸品。

國健署提醒，菸害防制法新法上路加重罰責，包括：製造、輸入類菸品或未經核定之指定菸品，最高處5000萬元罰鍰；販賣、展示類菸品或未經核定之指定菸品，最高處100萬元罰鍰；使用電子煙之類菸品或未經健康風險評估之指定菸品（如加熱菸），處以2000元至1萬元罰鍰。

薛瑞元強調，電子煙內容物未知，造成身體傷害的案例所在多有，所以必須嚴禁；「加熱菸可以協助戒菸」的訊息則是完全錯誤，只會戕害身體，所以必須嚴加管制。他呼籲民眾不要再相信這些訊息，也希望任何廠商不要再去傳遞錯誤訊息，這些也是需要去稽查管理的。

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