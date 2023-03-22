周大觀讀出希望中心致力提供弱勢族群和偏鄉孩童更多學習機會和閱讀空間，迄今已與71個國家偏鄉圖書館、全台22個縣市圖書館締結姊妹館，近日也特別與花蓮縣吉安鄉立圖書館締結姊妹館，是全縣首座合作館，盼能藉書本幫助大家面對困難與低潮，在絕望中找到一絲希望。

周大觀讀出希望中心昨與花蓮縣吉安鄉立圖書館締結姊妹館，是全縣首座合作館，盼能藉書本幫助大家面對困難與低潮，在絕望中找到一絲希望。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所跟周大觀文教基金會推動家庭共享悅讀行動，昨由鄉長游淑貞及「周大觀讀出希望中心」主任金馨梅，正式簽署姐妹圖書館協定，未來將透過資源鏈結與共享，攜手推動悅讀服務。

游淑貞感謝基金會在鄉圖設置「讀出希望中心」，並捐贈200餘冊精選勵志好書，每本書都記錄著作者的心血與智慧，以及人生不同階段的挑戰。她接著感動提及周大觀曾於書中提到，「在家人、醫護人員前哭會讓他們傷心難過，在病魔前哭會讓病魔得意洋洋」，因此勇敢的他，選擇用毅力生命抵抗病魔，這句話不僅令她印象深刻，更讓每個人感受到筆者堅強正向的力量。

游淑貞相信「讀出希望中心」進駐鄉圖後，不僅能豐富民眾的閱讀資源，同時也會帶來書香與希望，每本書都是作者的心血與智慧，以及人生不同階段的挑戰，透過書本可幫助大家勇敢面對困難與低潮，在絕望中找到一絲光明。

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，基金會成立於1997年，以「熱愛生命、快樂生活」為宗旨，致力提供弱勢族群和偏遠地區孩童更多學習機會、閱讀空間，及出版許多優質作品，因見吉安鄉推動各項閱讀服務工作相當成功，特別選擇作為花蓮第一個合作館，未來也將邀請國外生命講堂得主，分享他們的生命故事和智慧。