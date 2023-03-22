喜歡甜點的29歲小奕，待業期間看YouTube自行研發產品，決定自行創業踏入甜點界，因不懂如何行銷及推廣產品，在社群平台接單不如預期。小奕後來參加新北「斜槓青年職能培力計畫」課程，訂單量持續穩定成長。

小奕畢業後求職之路並不順遂，前後換了好幾個工作，進而對於職場感到灰心失望。小奕熱愛甜點，在待業期間看YouTube自行研發產品，意外受到親友們歡迎，也從中慢慢找回自信，毅然決定自行創業踏入甜點界。因為沒有經過正式訓練，又不懂如何行銷及推廣產品，初期在社群平台接單的成效很有限。

小奕上網蒐尋突破之道，發現政府提供很多資源，小奕至住家附近的新莊就服站諮詢，與就服員初步諮詢後，推薦她申請參加「斜槓青年職能培力計畫」。就服員協助職能盤點，建議小奕以「網路商店」建立自我品牌打造網路門面，增強能見度、知名度。在確認職涯目標後，就服員進行深入輔導，鼓勵小奕將求職的挫折轉換成創業的動力。

為了補足行銷弱勢，就服員建議小奕參加「網路商店：設計x架設x行銷」職訓課程。長達3個月的課程中，從商品拍攝、撰寫文案，再學習網站設計管理，到後續行銷及廣告投放，讓小奕更了解拍照構圖及文案技巧，以及網站架設與更有效的行銷方式，老師建議小奕運用社群平台經營甜點品牌，先優化文案內容及培養粉絲，再來投放廣告，會有比較彰顯的效果。

經過紮實的職訓課程磨練，小奕經營的社群平台，粉絲數開始攀升，訂單量也持續穩定成長。小奕表示很感謝就服員的協助，提升她創業信心與能力，更棒的是還獲得輔導及培力津貼。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，為培養青年專業技能，「斜槓青年職能培力計畫」提供職業訓練、職涯諮詢、職能盤點及創業諮詢等服務，完成輔導及職訓可請領培力津貼及職訓補助，最高2萬3000元，歡迎設籍或實際居住在新北市，18至29歲的青年踴躍參加，提升職能，開創多元職涯。相關資訊可電洽「0800-091-580」由專人服務，或上「新北勞動雲」（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）查詢。