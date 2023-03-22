以前在檳榔攤或工地小貨車，隨手就可買到的「飲料」保力達B、維士比，現已經列入「藥品」，花蓮縣衛生局說，依藥事法這類液體含生藥萃取與咖啡因、酒精等成分，依法藥局才能販售。衛生局查獲一間檳榔攤違法販售，要求下架並裁罰3萬元！

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，「保力達B、維士比」屬藥品，成分含生藥提取液、咖啡因或綜合維生素及8％以上酒精濃度，應透過醫師、藥師、藥劑生指示後使用。應前往藥局、藥商購買，並由現場執業藥師或藥劑生提供專業諮詢說明用法用量後，依指示飲用，否則飲用過量，對健康無益。

列入「藥品」的保力達B、維士比，在藥局才能發售，透過藥師專業諮詢飲用。（花蓮衛生局提供／王志偉花蓮傳真）

「保力達B、維士比」透過廣告播放，民眾早已印象深刻，不過朱家祥提到，容易被消費者誤認為這是提神的飲料，工作之餘常聚在一起飲用，但因內容物含有酒精，也發生過酒測值超標等違規，因此服用後應避免開車及從事高危險性作業，避免發生意外，並應注意長期過量服用有傷肝之虞。

朱家祥說，「保力達B、維士比」因含有的成分及含量歸屬「指示藥品」管理，依法只能在藥局販售。未持有許可執照販售，經查獲依違反藥事法，處3萬元以上200萬元以下罰鍰。

衛生局將持續查核，也請民眾有正確用藥觀念，呼籲檳榔攤小吃攤業者勿隨意販售，以面觸法、重罰。發現對購買藥品有所疑慮或發現可疑違規產品時，衛生福利部食品藥物管理署網頁公告資訊項下查詢，或上班時間撥電話花蓮縣衛生局藥政服務專線03-8226959。

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