中國大陸國家主席習近平周二晚在結束訪俄，離開莫斯科時，透過通譯，告訴笑容可掬的俄羅斯總統普丁，「100年來從未出現的變革正在降臨，而我們將共同推動這變革。」

據《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，習的這句話必然會在西方敲響警鐘。最後他緊握普丁的手說，「請保重，親愛的朋友」，而普丁在揮手告別時，則祝他一路平安。

2022年2月，普丁訪問北京時，和習近平曾說，雙方友誼「無上限」，並邀習訪問莫斯科。後來他們公開提及，將加強雙方的「特殊關係」。

習近平和普丁在克宮會面時，似乎都在致力促進中俄的建設性關係。他們簽署了一連串備忘錄和協議，以促進雙邊合作。兩人除了共舉香檳慶祝外，習還邀普丁今年稍後訪中。

而就在兩人道別，透露令人不安的信息前幾小時，普丁才誓言，會回應英國打算送貧鈾彈到烏克蘭的行動。莫斯科警告，倫敦此舉升高了「核衝突」的風險。普丁對英國決定，要提供烏克蘭部隊「挑戰者2型」（Challenger 2）主力戰車，還有貧鈾彈的做法火冒三丈，說這顯示朝動用核武的方向邁進。

貧鈾彈因有放射性物質，能加強砲彈穿透裝甲層的能力，但例如爆炸彈片刺入，或煙塵吸入人體，則會造成嚴重的輻射損傷，升高罹癌，或其他疾病的機率。