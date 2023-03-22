今天（3／22）起至4／19是農曆閏二月，傳統習俗上，出嫁女兒要為父母添福壽。下個月初就是一連5天的清明假期（4／1～4／5），豊寓島嶼風水顧問高宏寓指出，其中有3天是回娘家的最好時機。

高宏寓表示，閏月是多出來的月份，俗話說「三年一閏，好歹照輪」（意指：風水輪流轉），相傳逢閏年減壽，遇上閏月則要添壽，依照傳統習俗，已婚的女兒要在閏年買豬腳為父母添壽。

高宏寓提供閏二月期間適合回娘家的時機點，有11天日子最佳，其中3天就在下月的清明連假：4／1（六）、4／2（日）、4／5（三）。

其他日子有：3／26（日）、3／27（一）、3／30（四）、4／8（六）、4／9（日）、4／12（三）、4／14（五）、4／17（一）。

高宏寓表示，傳統飲食中，豬腳營養豐富有滋陰作用，吃「豬腳」是為了去霉運，也有一說，吃豬腳麵線時一定要吃到「豬蹄」，才算真的把霉運「踢走」。「長壽麵」則有福壽綿長、添福添壽之意，忌諱從中咬斷。

除了豬腳可添壽外，高宏寓說，也可做6件事破霉運：為父母去廟宇點燈、為父母解冤債、用父母名義行善布施、拿父母乾淨的衣服祭改補運、利用「薑」溫胃驅寒；「醋」活血化瘀、持誦「佛說三世因果經、懺悔文、解冤咒」迴向。

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