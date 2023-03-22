一名計程車司機日前載到瘋狂客人，身穿爆乳裝的客人探頭到駕駛座說「要摸一下才下車」，堅持要摸運將GG，運將嚇壞頻說不行，還一度開玩笑說要加錢，只見女子不斷伸手想摸，對運將說「我想知道多大而已，摸一下會死喔」，運將則苦笑喊「袂使」，逗趣內容全被行車紀錄器拍下。

抖音帳號「s970312wang0」曝光影片，爆乳女子坐在後座中間探頭到前方，對司機說「我要摸一下才要下車」，司機連忙說不行，還開玩笑說要加錢，女子連忙答應問要多少錢，女子之後不斷把手往前方伸，說「一下就好，我就想知道多大而已，摸一下會死喔」，司機則曲著身體喊不行，大喊「袂使」。

計程車司機不斷重覆說「袂使」，還說不要在摸了，會沒辦法迴轉，強調「真的不行」，女子仍持續喊「來摸一下，為什麼袂使，你真的很白目耶」；司機後來將行車紀錄器畫面曝光在抖音平台，發文笑說「司機真的難當」，短短一天希望3萬多人觀看。

其他網友留言「不行不行，等我關一下記錄器」、「我決定轉行了」、「載到鬼就算了，這個鬼還是變態的鬼」、「我也不行，這種東西怎麼可以隨便用手摸，用嘴啊」、「嘴巴說不行，身體很誠實」、「我拿著500塊找著下一個乘客」、「乘客好像是男的」、「乘客是男的還女的」、「卡後續」。