旺矽2022年合併營收74.39億元、年增14.3％，歸屬母公司稅後淨利12.13億元、年增達74.91％，每股盈餘12.89元，全數改寫新高，毛利率45.81％、營益率16.71％亦分創近6年、近11年高。董事會決議擬配息7元，盈餘配發率約54.31％，分創次高、近6年高點。

旺矽2023年2月自結合併營收5.84億元，月增1％、年增達18.38％，自近11月低點回升、改寫同期新高。累計前2月合併營收11.64億元、年增5.33％，續創同期新高。

展望後市，雖然半導體產業持續庫存調整，但旺矽受惠高階應用產品比重與海外市場市占率提升，對今年營運維持審慎樂觀。法人看好旺矽今年營收與獲利可望維持小幅成長、再創新高，其中上半年營收略優於去年同期，下半年動能將優於上半年。

對於今年各產品線展望，旺矽表示，包括先進半導體測試（AST）及高低溫測試（Thermal）的新事業群，受惠海外客戶對機台汰換需求增加，營收預期將有不錯成長，探針卡亦將維持小幅成長，LED部門則預期持平。