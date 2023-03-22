台南安平漁港打造全台第一座漁船碼頭「光電停車場」。（洪榮志攝）

台南安平漁港全新棧橋碼頭啟用。（洪榮志攝）

台南安平漁港碼頭停靠280艘漁港，因原有的遮陽設施破損不堪，市府農業局與漁民經過多年溝通後，近期針對棧橋碼頭進行全面整頓及換新，除為停泊船隻設置全新的遮陽設施，還結合太陽能光電系統，打造全台第一座漁船碼頭「光電停車場」，大幅改善周遭的環境景觀，今天正式啟用。

農業局漁港管理所表示，安平漁港棧橋碼頭位於安平區金城里活動中心附近，周邊擁有許多著名的觀光景點，像安平老街、林默娘公園及漁人碼頭等，每逢假日經常吸引大批遊客。目前碼頭停泊280艘漁船，但因原本的遮陽設施破損不堪，如今打造全全新的遮陽設施後，不僅可以提供漁船舒適的停泊環境，還能結合太陽能光電系統增加市庫收入，未來還考慮將推廣到全市各漁港。

漁港管理所強調，這是全台第一座直接建置在碼頭上並結合太陽能光電系統的漁港碼頭遮陽設備，設計高度需考慮漁船的實際停泊需求，以及鹽害、強風及海平面上升等自然因素，材料選擇與結構強度計算也都採用可抗17級陣風的最高規格，並考慮到漲潮、颱風和豪雨等因素。

其中，電板結構透過海事工程植入海床，以提高系統的安全性。主結構則採用500毫米高強度的PC樁體，並構於海平面以上3公尺處，往下探入海床12米深，以確保船舶的安全和鋼構的使用壽命。

漁港管理所長周瓈朝表示，棧橋碼頭的太陽能光電系統總容量為1316.1千瓦，除感謝安平漁筏協進會的協助，也感謝船主配合移泊，讓工程得以順利進行。該項目展現市府、漁民及當地社區合作的範例，共同打造港區的新亮點。