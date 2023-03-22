南韓知名團體BIGBANG成員勝利，自2019年自營業店爆出爭議沒多久，再被踢爆涉嫌性侵、性交易與慣性賭博等9項罪名，遭判刑1年6個月及11億5690萬韓元追繳金，而今年二月他服刑期滿出獄，韓媒報導他這一個月的內經常親自打電話邀約藝人好友到夜店玩，沉迷於玩樂中，遭許多網友砲轟他死性不改。

根據《Sport TV News》22日報導，勝利在出獄後仍非常喜歡夜店的氣氛，因此一名相關人士便出面指出，勝利經常跑到夜店，依舊享受夜夜笙歌的日子，並在這段期間內經常與演藝圈好友聯繫，並會主動打電話問候，另一名圈內人士則爆料「勝利會打給藝人好友或幾位好友邀約『一起去夜店吧』」，讓爆料者忍不住直虧「勝利的人生就是：在哪裡跌倒就從哪裡站起來」。

事實上，勝利先前被指控涉嫌性侵、仲介性交易、慣性賭博、違反外匯交易、侵占公款、違法食品衛生法、教唆特殊暴力等9項罪名，起初遭判刑3年，徵收金11億5690萬元（約新台幣3千萬元），隨後勝利承認以上九項罪名，更在法庭上落淚強調會深刻反省，因此改判1年半。

對此判刑讓許多韓國網友相當傻眼怒罵「這是對犯罪者最好的國家」，且他上個月9日提前出獄不但讓媒體撲空，更引起韓國論壇熱議，直呼「他明明犯了多項罪名，卻那麼快就服刑完，對受害者相當不公平」，如今他在被爆出經常於夜店玩樂，再度遭網友撻伐也讓他的歌迷相當失望。

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