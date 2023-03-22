北市警信義分局為了讓民眾更加了解各種詐騙手法，近期除了到國際自行車環台賽現場、各大超商及大型宗教活動場所執行防詐騙宣導外，更由分局長陳炯志親自出馬，與快樂聯播網「快樂TALK SHOW」節目主持人弘林聯手透過大眾傳播媒體向民眾進行反詐騙宣導，提升全民防詐免疫力。
受訪過程中，陳炯志特別提到去年全國詐騙案件前3名，分別以「假網路拍賣」居冠、「假投資」居次、「解除分期付款」第三，並深入剖析前3大高發案件相關詐騙手法，同時分享了日前民眾因誤信詐騙集團「保證獲利」、「穩賺不賠」話術，而遭騙4000多萬元的慘痛經驗，透過真實發生的詐騙案例加深民眾記憶，強化民眾防詐騙自衛能力。
信義分局表示，要避免受騙，除不心存貪念外，遇事遵「停」、「聽」、「看」守則，若接獲可疑電話，謹記「一聽、二掛、三查證」，切勿輕易上當受騙。如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線或親自至派出所查證，避免遭騙。
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