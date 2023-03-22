南市工務局、營建署南區工程處今天與顧問公司向鄉親說明工程規畫。（曹婷婷攝）

台南都會區北外環道四期、銜接台17線觀海橋至台19線溪頂寮大橋，全長3.7公里工程，未來高架橋從六甲頂經過永康區中華路，居民怒批扼殺中華路兩旁天際線且將帶來噪音、空汙，「官員來住住看，誰受得了？」營建署南區工程處說明，多次與居民溝通，針對居民疑義，也會增設隔音牆、減少設計量體，務求影響民眾最小、發揮最大效益為原則，現階段暫緩設計，持續溝通中。

針對永康區中華路住戶對於北外環道四期工程仍有諸多疑慮，南市工務局、營建署南區工程處今天與顧問公司於永康區舉行說明會，會中說明整起工程規畫，針對民眾直質疑捨直取彎、不取道北岸而在南岸施工，也說明當初本就規畫於南岸興建，因北岸施工須拆除250戶民房，影響層面更大，但部分民眾不領情，炮聲隆隆。

有房子在中華路出租的邱先生說，反對北外環道四期這樣設計理由是中華路30米寬，原本中華路車流量已很大，未來還要設交流道，高架橋離兩側房子4.5米，未來只會帶來更多車流、噪音、空汙，適合人住嗎？

反北外環道自救會成員蔡善甄激動說，政府罔顧人民心聲，誰有辦法在這種環境生活，質疑當初規畫在鹽水溪北岸直到安平，設於北岸的話，當地高架橋離府安路住家至少15米。

營建署南區工程處指出，台南都會區北外環道路第一、三期已完工通車，第二期施工中，銜接台17線觀海橋至台19線溪頂寮大橋的四期工程如順利發包，預計明年初施工，2027年完工，車流最多的第四期完工後，未來民眾上永康糾流道只須10分鐘，目前因車流壅塞須2、30分鐘，可減少一半以上時間，由於民眾仍有不少疑慮，會持續溝通釋疑。