近日網路流傳多部改裝的古董神車Dio小50在街頭競速摔溝影片，經查是在彰化縣芳苑鄉漢寶村海堤道路上，芳苑警方主動查察，發現本案是發生在上周19日下午，由大型貨車載運多部改裝Dio機車到場飆速，目前警方已經掌握對象，將通知到案說明。

車齡超過20年的二行程Dio迪奧小50機車，改裝後竟然可以直線加速飆至時速150公里。(翻攝社會事影音群組／吳建輝彰化傳真)

車齡超過20年的二行程Dio迪奧小50機車，改裝後竟然可以直線加速飆至時速150公里，有改裝機車達人表示，Dio機車改裝引擎，額外加裝獨立油箱、水冷式汽缸、還有超粗大排氣管，每輛改裝費用至少10萬元。

芳苑鄉漢寶村海堤道路留下滿滿胎痕。(吳建輝攝)

芳苑分局五組組長陳吉良表示，近日網路流傳多部改裝機車飆速影片，經查是在本轄芳苑鄉漢寶村海堤道路上，發生日是在19日周日下午4點左右，調閱相關監視畫面，發現是由大型貨車載運到場飆速。

警方調閱相關監視畫面，發現是由大型貨車載運到場飆速。 (民眾提供／吳建輝彰化傳真)

陳吉良說，經過分析監視器畫面，發現這些改裝機車均未懸掛車牌，目前已經掌握特定對象，並通知相關當事人到案，至於摔車部分當天並未接獲通報，不過也會在後續一併進行了解。

陳吉良強調，經查若屬實將依公共危險罪移送法辦，此外也將依《道路交通管理處罰條例》第 43 條規定，在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人新臺幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。