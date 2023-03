韓國人氣女團BLACKPINK(BP)上周末在高雄舉行兩場演唱會,引來廣大粉絲朝聖,4位成員20日上午搭專機離開台灣,卻傳出主辦單位理想國疑似在IG限時動態酸:「慢走不送」,但隨即刪照。對此,理想國稍早發聲明表示的確有多位工作人員有官方IG發文權限,目前正在查是不是內部員工所為,但若發現是網友惡搞P圖,也保留法律追訴權。

BLACKPINK於本月18、19日在高雄世運主場館一連舉行兩場演唱會,光是門票就進帳4.3億台幣,所帶來的經濟和觀光效益難以計數。4位成員18日上午風塵僕僕搭乘專機來台,原本隔天晚上表演完後就要飛回韓國,但因當地濃霧影響,多待了一晚,直到20日凌晨才離開,未料不久後,有人發現理想國的官方IG出現了爭議發文。

網友到理想國官方臉書詢問截圖真偽。(圖/翻攝自Live Nation Taiwan 理想國臉書)

對此,有人在《Dcard》發文,以「討論 有人有看到理想國這篇限時動態嗎」為題,曬出疑似理想國官方IG限時動態的截圖,可見照片中疑似出現BP的專機,發文者將該飛機圈起來,並寫下:「慢走不送,As if it's your last」,態度相當輕蔑,引來許多粉絲將該照片發到理想國的官方臉書詢問詢問截圖真偽。

對此,理想國公關第一時間表示剛忙完活動,大部分員工都在休假,不清楚事情全貌,稍早,理想國再度透過臉書發表聲明,指出該IG帳號開放許多員工有編輯權限,昨天起已經在清查是誰發的文,若找到源頭會懲處,但若是被惡意抹黑,不排除提告,並強調這次尊重及感謝BLACKPINK為台灣帶來國際級演出,對於造成觀感不佳致上歉意,引來網友回應:「終於肯出來了,希望給出合理的解釋」、「希望不要講講而已嘿」、「誰會那麼無聊惡意造假限時動態」、「主管好衰」。

理想國聲明如下:

因本公司有多名員工同時擁有編輯權限,自昨日起已啟動內部清查動作,瞭解該篇發文是否為內部員工所為。如經查圖片及發文屬實,我們將進行嚴厲懲處。若經查圖片及發文為他人惡意造假行為,我們將保留法律追訴權。

Live Nation Taiwan尊重並感謝藝人及團隊將此國際級演出呈現給台灣歌迷,BLACKPINK以高規格的製作和舞台,為我們寫下了台灣KPOP新紀錄。同時更感謝所有歌迷的批評指教及理性建議,對於造成所有歌迷及社會大眾觀感不佳致上最深的歉意。