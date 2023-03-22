蔡英文總統即將出訪中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯，卻獨獨跳過宏都拉斯，外界質疑是因為雙方外交生變。對此，行政院副院長鄭文燦22日指出，宏國的狀況是需要財政援助，但此部分是否符合台灣外交原則，還需由外交部努力，他也批評中國大陸以援助、金錢外交的方式，進行外交圍堵，跟台灣做法不同。

台灣與宏都拉斯建交82年，近期宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）對外宣布要與中國大陸建立關係，宏國外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）直言，是因經濟需要，而台灣拒絕增加財務援助。

行政院長陳建仁昨說，台灣與中國之間絕對不能進行金錢外交競爭，外交部長吳釗燮也說，若台灣為維持邦交選擇給予「不該去付」的金額，「我對不起天，我對不起地，對不起國家，對不起人民。」

對此，鄭文燦上午出席「2023創新論壇–打造綠色新經濟」活動受訪指出，宏國需要財政援助，但此部分是否符合台灣外交原則，還需由外交部努力；大家看得到的是，中國大陸採取援助外交和金錢外交的方式，從「一帶一路」到「亞洲基礎設施投資銀行」，進行外交圍堵，跟台灣所採取的方案不太一樣。