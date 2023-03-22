咬指甲恐影響健康！重症醫學專科醫師黃軒表示，咬指甲可能與心理壓力、焦慮、寂寞有關，且研究發現「醫學生」咬指甲的比例最高，但長期咬指甲可能會造成指甲受損、口腔感染，牙齒問題及皮膚潰瘍，最慘還可能會感染疾病引發重症。

黃軒今天在臉書表示，咬指甲通常開始於兒童時期，大多數人長大會停止，但有些不會，不同人群中咬指甲的流行比例從3%到46.9%不等，其中醫學生中咬指甲的比例最高。

黃軒表示，國外研究發現，咬指甲可能與心理壓力、焦慮、無聊和寂寞等情緒有關，其中36.8%~63%的病例有家族史。而長期咬指甲下，對健康有害，另一個國外研究顯示，長期咬指甲可能導致4種健康問題，分別為指甲受損、變形、變脆弱；牙齒磨損、錯位和敏感；病菌通過口腔進入身體，引發感染；指尖皮膚炎症，感染或潰瘍。

黃軒表示，有些重症患者感染疾病的原因，來自於長期咬指甲這種不健康的行為，不得不提早改善，並指出咬指甲是可以治癒的，但有26.4%的家長不會帶孩子去看醫生，甚至高達70.2%的家長會懲罰孩子，反而造成小孩更焦慮。

想停止咬指甲，黃軒建議，可以從自己主動停止咬指甲、或將咬指甲替代成其他無害的行為，像是擺弄小物件，也可以尋求心理治療。