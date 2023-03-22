交通部觀光局攜手全台19個溫泉區舉辦「2022-2023台灣好湯金泉獎」評選中，烏來溫泉區自眾多溫泉區中脫穎而出，奪下了溫泉界最高榮耀「十泉十美獎」及「最佳旅遊推薦獎」，金山萬里溫泉區則獲得「最佳CP值獎」。

新北市烏來區觀光發展協會理事長高淑敏、總幹事張銘義，以及新北市溫泉觀光協會理事長李玉郎，今在市政會議上獻獎給新北市長侯友宜。

新北市觀旅局指出，要獲得「十泉十美獎」，除了要在線上票選方面獲得大多數民眾的青睞外，更要在評選時獲得評選委員的一致好評。此外，要獲得「最佳旅遊推薦獎」及「最佳CP值獎」，亦是各個溫泉區透過行程的規畫與推薦，以及使顧客感受服務完整度高於實際支付價格，才能贏得民眾支持。

觀旅局長楊宗珉表示，新北市擁有豐沛的溫泉資源，每個溫泉區的地理及泉質特色各不相同，其中烏來溫泉南面環山，泉質屬於碳酸氫鹽泉，無色無臭弱鹼性是一大特點，有助軟化皮膚角質，素有美人湯的稱號。

金山萬里溫泉則北面環海，擁有海底溫泉、白礦泉、鐵礦泉、碳酸氫鈉泉及硫磺泉等眾多泉種資源，不僅泡起來感覺不同，其功能效益也不一樣。歡迎遊客安排新北溫泉旅遊一探究竟，泡湯、賞景、吃美食，一次滿足！