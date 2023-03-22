恆生科技股指數漲近2%，成分股漲多跌少，金蝶國際跌4.7%，跌幅最大；其次為金山軟件跌近3%。眾安在線漲8%，漲幅最大；其次為閱文集團漲逾6%。
中國最大電動車品牌比亞迪目前漲近3%，稍早前一度漲5.5%，據傳該公司在西安和深圳的工廠已將三班制減為兩班制，以減產應對需求下滑。
重申不打價格戰的吉利汽車目前漲近3%，廣汽、蔚來、小鵬、理想均走高。
受金價大跌拖累，招金、山東黃金、中國黃金、紫金同步走跌。
市場對銀行業危機擴散的擔憂緩解，以及看好在當前情況下美國央行不會大幅升息，隔夜美股主要指數勁揚，受此激勵，周三香港恆生指數漲1.69%，為19584.25點。國企股(H股)漲1.53%，為6650.04點。
恆生科技股指數漲近2%，成分股漲多跌少，金蝶國際跌4.7%，跌幅最大；其次為金山軟件跌近3%。眾安在線漲8%，漲幅最大；其次為閱文集團漲逾6%。
中國最大電動車品牌比亞迪目前漲近3%，稍早前一度漲5.5%，據傳該公司在西安和深圳的工廠已將三班制減為兩班制，以減產應對需求下滑。
重申不打價格戰的吉利汽車目前漲近3%，廣汽、蔚來、小鵬、理想均走高。
受金價大跌拖累，招金、山東黃金、中國黃金、紫金同步走跌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。