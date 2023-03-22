恆生科技股指數漲近2%，成分股漲多跌少，金蝶國際跌4.7%，跌幅最大；其次為金山軟件跌近3%。眾安在線漲8%，漲幅最大；其次為閱文集團漲逾6%。

中國最大電動車品牌比亞迪目前漲近3%，稍早前一度漲5.5%，據傳該公司在西安和深圳的工廠已將三班制減為兩班制，以減產應對需求下滑。

重申不打價格戰的吉利汽車目前漲近3%，廣汽、蔚來、小鵬、理想均走高。

受金價大跌拖累，招金、山東黃金、中國黃金、紫金同步走跌。