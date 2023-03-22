中市今年2月發生高中生輕生身亡事件，人本基金會22日開記者會指控，孩子遭學校不當違法管教迫害。（陳淑芬攝）

中市今年2月間發生高中生輕生身亡事件，人本教育基金會及多名民代今天陪同家長召開記者會指出，該生因在校內喝酒、抽菸而被學校列為重點輔導對象，去年10月至今年1月間遭受校方人員密集的搜身、搜書包，栽贓、標籤化及孤立等不當違法管教，才被逼走上絕路，要求市府教育局擴大調查，並究責解聘。

對此，台中市教育局回應表示，事發後即積極督促學校調查，校方近日已籌組調查小組展開約詢相關人員，若有不當管教、違法體罰學生等行為，一定從嚴究辦，絕不寬貸。

人本教育文教基金會中部聯合辦公室主任曾芳苑、民進黨立委張廖萬堅及市議員張家銨、王立任、林祈烽今天陪同家長出席記者會，指控「要是非！要公道」，「死了一個孩子後，教育體系不能置身事外」。

該名學生父親沈痛地表示，孩子就讀國中、小階段學習受到肯定，但讀高中竟被針對性不當管教，質疑教育局都沒接到投訴，當下為何都沒解決，讓小孩承受沈重壓力而選擇離開，他身為家長悲慟至今無法接受，也很自責。

學生父親指控，該校的學務主任、教官及校安等6人自去年10月至今年1月間密集對他的孩子公開且非法搜身、搜書包，還被罵社會敗類、垃圾，栽贓偷竊、抽菸等等各項罪名，蓄意刁難、迫害，記了9次警告、2次小過，企圖逼迫休學。

父親說，學校找家長到校討論後，卻建議「如果學校環境不適合，是不是轉個環境或暫時休息一陣子」；孩子不願轉學或休學，校方拿出自主休學、轉學申請及不再犯錯切結書，要求簽名切結。

張廖萬堅批評指出，校園推動民主化，不能再以威權方式管理，校方強制、高壓管理形同霸凌，輔導失靈反而讓孩子越走越偏，事件發生在公立學校更是諷刺，教育單位難辭其咎。

張家銨等議員則指出，人生學習階段大多在學校，學生人權要受尊重，學校標籤化、搜書包及孤立等管教方式匪夷所思，讓學生沒路走而走上絕路；人生難免犯錯，學校應該輔導給予機會，學校息事寧人的作法才造成不可收拾。

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