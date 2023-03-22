欣技受惠大型電商AER（Android企業推薦專案）客戶積極拉貨，前兩月營收2.37億元，年增47.35％，創同期新高。法人看好，首季出貨動能延續，加上第二季新品效應顯現，有利業績進一步走高，上半年營運逐季看旺。

此外，欣技今年第一、二季都會推出新系列產品，預計業績貢獻逐步增溫，看好今年零售、物流、倉儲及新能源皆是今年發展重點，公司並積極拓展車廠應用，成為新成長動能。

精聯主要以強固型PDA、條碼掃描器及RFID讀取器為三大主軸，2月合併營收1.55億元，較去年同期成長4.9％。累計前兩月營收達3.11億元，年增2.3％。法人預期，今年前兩月受商業活動較為低迷，成長力道未能展現，隨著時序進入3月，營收可望逐步走升。

據了解，精聯去年通過Google MDM及Apple MFi工廠認證，同時配合企業轉型智慧化需求，致力開發RFID模組及產品，預計8月RP單IOS RFID reader將正式在Apple Store上架，鎖定智慧倉儲管理、藥監管理系統、資產管理系統、冷鏈物流配送系統等。