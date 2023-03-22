該局說明，依財政部111年1月7日台財稅字第11004648950號令規定，營業人承租非供銷售或提供勞務使用之九座以下乘人小客車有下述情形之一者，核屬分期付款買賣性質，所支付之營業稅進項稅額不得扣抵銷項稅額。

1.租賃期間屆滿時，租賃車輛所有權移轉予承租人。2.承租人於租賃期間得行使購買租賃車輛選擇權，且得以明顯低於選擇權行使日該車輛公允價值之價格購買。3.租賃期間達租賃車輛經濟年限四分之三。4.租賃開始日，最低租賃給付現值達租賃車輛公允價值90％。5.其他足資證明租賃車輛已移轉附屬於該車輛所有權所有之風險與報酬。

該局進一步說明，營業人承租非屬前述九座以下乘人小客車，倘未限制供一定層級以上員工使用，並將車輛集中或統一管理者，核非屬酬勞員工個人之貨物或勞務，係供本業及附屬業務使用，所支付之進項稅額始准予扣抵銷項稅額。

舉例說明，甲公司向乙租賃公司承租自用乘人小客車，租賃期間三年，每月租金新台幣52,500元（含營業稅），並約定租賃期間屆滿將小客車所有權移轉予甲公司，此租賃方式係屬上述分期付款買賣性質，甲公司每月支付租金之營業稅進項稅額2,500元不得扣抵銷項稅額。

該局提醒，營業人如有申報前揭不得扣抵進項稅額之情形者，只要在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，自動向所轄國稅局補報並補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，加息免罰。