全家推新甜點品牌「minimore」，並以三款明星商品「鮮乳脆皮泡芙」、「法式檸檬塔」、「法式千層蛋糕」打頭陣。（全家提供）

萊爾富「愛獻媽咪」預購專刊販售法布甜芋頭珠寶盒8入，2640元。（萊爾富提供）

據外部統計，超過7成上班族每天透過下午茶、甜點來提振精神，台灣甜點市場一年達150億元。超商瞄準甜蜜商機，紛推應景又可口的甜品，並以多重促銷刺激買氣，標榜高顏值外觀好打卡外，也滿足味覺饗宴。

全家今（22日）起推全新甜點品牌「minimore」，由鮮乳脆皮泡芙、法式檸檬塔、法式千層蛋糕三大明星商品領軍，「鮮乳脆皮泡芙」主打外皮酥脆內餡濃郁，創下7秒賣一顆、半年推八種口味的紀錄；「千層蛋糕」以細緻的餅皮與鮮奶油內餡，濃郁而不甜膩的層次堆疊，打造媲美專賣店的精緻口感，並一次推出法式千層蛋糕、抹茶千層蛋糕兩種口味。

「法式檸檬塔」熱賣8年至今仍是貨架上的不敗定番品，以檸檬原汁所調製成的酸甜檸檬餡，搭配優格調製成蕾雅慕斯，每月熱銷超過20萬個。 即日起至4月4日更推出會員限定2件69折最幸福優惠價，或與中杯以上Let’s café咖啡搭配即享甜點半價。

7-11自22日起推出以在地芋頭為素材的輕食和甜點，並與愛好芋頭的百萬訂閱YouTuber「Ku's dream酷的夢」全新合作聯名開發「芋酷同行」系列商品。新品首推具台式特色風味的麵包「芋酷同行-芋泥肉鬆華爾滋」以柔軟甜麵包包裹著香濃芋泥與傳統肉鬆，外層則以酥脆千層，呈現鹹甜涮組合；「芋酷同行-芋泥閃電泡芙」，香烤微酥的外皮填入飽滿歐洲進口鮮奶油和在地香醇芋泥內餡，最後再以白巧克力淋醬點綴，豐富口感勢必成為下午茶點首選。此外，4月19日也將上市「芋酷同行奶芋冰沙」粉紫色的高顏值外觀，帶來視覺與味覺的滿滿療癒感。

7-11亦將新品擴大至熱食結構，哈燒專櫃限定販售「芋酷同行-芋泥流心雙色可頌」，與知名芋頭甜點品牌振頤軒合作開發，酥脆雙色外層具有層次的奶油香，外酥內軟，搭配滑順醇厚、充滿芋頭顆粒感的大甲芋泥內餡，每一口都滿溢幸福感。另一款「芋酷同行-芋泥包(售價25元)」細緻Q彈的包子外皮與熱呼呼的芋泥餡完美結合，限定於蒸包機台販售。

萊爾富也推芋頭商品為母親節暖身，「愛獻媽咪」預購專刊包含人氣排隊名店的法布甜芋頭珠寶盒，選用當季新鮮的大甲芋頭，秘製紮實綿密芋泥，訴求每一口都吃得到芋頭香，並選用法國鐵牌生乳打造滑順綿密與濃純香甜的口感，再依黃金比例，以多道工序做出口感滑順的生乳芋泥球，以及選用熱量較低的日本海藻糖，打造出綿密鬆軟的蛋糕體，再搭配絲滑柔順的布丁，淋上手工熬煮的法式焦糖，呈現芋頭珠寶盒的豐富層次與甜而不膩的細緻口感。

OKmart則看好民眾上班上課喜愛早餐促銷，專屬雲端商城OKmall於活動期間，推出「麵包party Time」團購活動，購買指定品項麵包，享10入210-270元(原價280-350元)，分別有藍莓寒天貝果、菱格香波蘿、海鹽羅宋麵包、丹麥波蘿可頌，讓消費者可以寄存在手機，隨時至就近門市領取超方便。