美國總統拜登向國家人文獎章和國家藝術獎章得獎者頒發獎章。在白宮舉辦的頒獎典禮期間，拜登2次打趣2024年總統競選。法新社稱，這可能是拜登所發出「將尋求總統連任」的最明確暗示。

據法新社報導，在21日的頒獎典禮中，拜登向多名個人和團體頒發獎章。在介紹作家懷特黑德（Colson Whitehead）時，拜登提到懷特黑德曾兩次贏得普利茲獎，隨後附加了一句「希望我也能二連勝」，引發全場笑聲。

在把國家藝術獎章頒給美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）時，拜登又給出一個暗示。拜登引用了布魯斯史普林斯汀的代表作《天生就會跑》（Born to Run）打趣說，「布魯斯，有些人《天生就會跑》。」而「Run」也有競選之意，即「有些人天生就適合競選」。

此前美國媒體報導指稱，拜登曾多次表示，他打算競選連任，但尚未做出任何正式宣布。目前，80歲的拜登已是美國歷史上最年長的在任總統。若連任，第二任期結束時，拜登將年滿86歲。