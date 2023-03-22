文華里里民發起抗議。（楊舒婷攝）

文華里里民發起抗議。（楊舒婷攝）

日前因全國最大儲能場將設在高雄市鳳山區鎮北里，導致當地里民反對聲浪不斷；而另一處緊鄰鳳山文華里的小型儲能廠，雖儲能量僅有5MW，但仍讓文華里里民與鎮北里里民有一樣的擔憂，里民於22日發起抗議，要求儲能廠退出住宅區。

目前設置在文華里的5MW小型儲能廠緊鄰鳳山區密集住宅區，雖儲能量較小，但附近里民仍無法認同此建設，擔心一旦有意外發生，後果恐不堪設想。於是當地里民於今日在儲能廠現場發起抗議，提出撤除儲能廠的訴求。

高市議員鍾易仲表示，儲能廠的規定是距離3公尺，而文華里的這處儲能廠光肉眼看就能知道可能低於3公尺，這個應該是能源局和標準局需要檢討的地方。若以3公尺的規範來說，儲能箱緊鄰著住宅，要說沒有安全問題、沒有影響生活，是大家都不能接受的。

鍾易仲呼籲，在能源政策，尤其在儲能站的設置上，相關單位都需要進一步研究，也要嚴謹地針對規範上做檢討，讓百姓能更放心。

「電力儲能滿地開花 鳳山鄉親苦哈哈」，高市議員李雅靜疾呼市長陳其邁，務必將里民徹夜輾轉難眠的擔憂解決，並要求儲能廠退出鳳山。她表示，電力儲能屬於新興產業，但技術尚未完全成熟，而國內的設置法令太過於寬鬆，導致儲能設備緊鄰住宅區，從國內外多起的儲能設備事故來看，一旦發生火災事故，容易引起熱失控甚至爆炸。

李雅靜也提到，日前鎮北里的說明會陳其邁因出國未到場，如今回國卻仍視而不管，僅憑一紙沒有強制力的公文，就想完事。她怒問「如果陳其邁的家是這排住宅的其中一間，會睡得安穩嗎？」希望陳其邁能重視當地里民的心聲。