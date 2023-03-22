一名父親為台人的陸籍18歲林姓學生因為父親過世、疫情等因素，在台住不滿183日，居留證即將到期，恐因此無法回台。國民黨立委鄭正鈐近日接獲陳情，指該林姓學生因疫情因素近3年無法每年在台住滿183天，故申請居留證延長遭到拒絕，原可透過未成年依親流程來台，卻因成年年齡下修再度碰壁，恐被迫面對離境處置；對此，移民署承諾會再做研議，看從法制面上如何協助。

鄭正鈐今於立院召開「18歲成年新法！正港台灣之子被迫離境！」陳情記者會，他表示，18歲林姓學生2020年3月5日取得專案居留權來台，2021年7月因父親過世而離境，過程中往返台陸多次，但因疫情無法在3年內每年在國內居住滿183天。

鄭正鈐說，林姓學生原欲透過未成年依親來台，卻因去年11月17日年滿18歲，加上今年1月起，民法成年年齡下修為18歲，林姓學生失去未成年身分，3月4日入境後再申請居留證延長，遭到移民署拒絕，由於4月7日專案居留證就會到期，若無法得到專案許可延長，林姓學生就得被迫離境。

鄭正鈐說，林姓學生是獨子，在台灣沒有親人，只能與陸籍母親相依為命，卻因父親過世、疫情因素影響，居留證無法延期，造化弄人。

鄭正鈐認為，林姓學生身為台灣之子，返家是天經地義的事情，前內政部長徐國勇讓印尼三姊妹留下來，盼移民署這次也能朝有利方式專案辦理，「此案很特殊，不知道明天與意外哪個先來，希望4月7日居留證屆滿前能有圓滿結果，讓林姓學生順利留台」。

內政部移民署移民事務組組長黃齡玉回應，林姓學生是台灣人親生子女，申請居留證時未成年，符合依親條件，而居留證通常一次給3年效期，若能住滿2年、每年183天，即可得到定居證，但林姓學生這3年只住1年，加上父親過世，因此效期到了以後，就無法再予以延期，並不是超過18歲不給延，「父親若在世會繼續延下去，只是剛好遇到父親往生，並不是他成年的緣故」。

黃齡玉說，林姓學生父親過世導致依親事由無法成立，居留證無法展延，會再盡力研議相關法令，予以協助；她亦提及，「印尼三姊妹」專案是因全家都是外國人，移民法有相關規定，依機制審核通過後可留下，但大陸法規與外國人不同，雖同理心相同，可以理解，但實務上做法及適用對象都有所不同。