許書豪邀請韋禮安合作新歌《小朋友才做選擇》，靈感來自兩人日常相聚吃宵夜時，分享音樂和生活點滴的畫面，有次兩人聊天時突然蹦出一句「小朋友才做選擇」，道出長大所面臨的煩惱及現實無奈，兩位「人夫」回歸童心的作品由此誕生！

韋禮安（左）和許書豪在新歌MV扮演壞學生。（華納音樂提供）

談到新歌，許書豪分享：「這是關於與朋友相聚的主題，那些笑談青春歲月趣事、深聊未來規劃，沒意義的垃圾話…等，都寫在裡面了。」韋禮安則笑說：「我們剛好都是人夫身份，看似是成熟的大人了，但每次跟一群男生朋友聚在一起智商都會變低，就像長不大的小孩保有幼稚的心，對我來說那是很放鬆的時刻。」希望透過音樂告訴樂迷對待生活不要太過嚴肅，保持對生活的好奇心和熱情，感受大人系的快樂，適時放鬆自己。

這次 MV 也邀請一群小朋友到現場狂歡，兩人要跟他們當起「同學」，過程中也笑說心智年齡其實跟在場的小朋友們差不多。

韋禮安（左）和許書豪在新歌MV扮演壞學生。（華納音樂提供）

拍攝過程中，許書豪與韋禮安笑說在 MV 中要扮演「壞學生」是最大的挑戰；外表一看就就是乖乖牌的他們，要翻轉形象使壞，一度讓兩人覺得不夠到位。其中導演設定他們演繹上課打瞌睡、考試作弊的日常...等，更是他們從未經歷的體驗，讓韋禮安忍不住笑說：「我們演壞學生好沒說服力喔！」

除了此次單曲，兩人其實在幾年前就曾在某通告一起合作演出「Westlife 西城男孩」、「Backstreet Boys 新好男孩」的翻唱，幾年過去兩人都成為了「人夫」之外；拍了一整天 MV 的兩人更開玩笑說現在只能當「Backpain Boys 背痛男孩」，體力大不如前！