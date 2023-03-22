2男因停車糾紛發生肢體衝突，甚至還拿出小鋤頭攻擊。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市三民區金獅湖畔停車場3月18日發生2男子互毆糾紛，雙方由三民二警分局鼎金派出所帶回查辦，雙方互控傷害，但是員警在接受報案後，卻沒開立「受（處）理案件證明單」給雙方。警方今天表示，全程依規定受理報案，絕對沒有吃案，但員警未依規定開具受理案件證明單，記申誡處分。

經了解，現場72歲的陳姓男子與47歲的白姓男子於18日下午2點多在三民區鼎金後路36巷北區停車場因停車發生糾紛，白男發現陳姓男子的車輛擋在停車場出入口，阻擋其他車輛進出，等到陳男現身，白男質問陳男不該將車子擋在出入口，雙方發生糾紛，爆發肢體衝突，陳竟持小鋤頭刮傷白，造成白男耳朵受傷。

鼎金派出所獲報後立刻由線上警網鼎金所副所長帶隊趕到場處理，並將雙方分開及勸阻火氣小點，並帶回派出所偵辦，由備勤警員受理處置，雙方互提傷害告訴，員警於3點20分完成筆錄，依規定移送，但事後卻遭控未開立受理案件證明單，還要雙方和解，遭控「吃案」

三民二分局表示，經調查，全案都有依規定受理報案且1小時內完成筆錄和相關程序，絕無「吃案」，也沒有介入雙方和解協調部分；但受理員警未依「受理報案e化管理平臺一般刑案作業規定」第37點，受理案件無正當理由未依規定開立受理案件證明單交予報案人，員警申誡2次，第一層主管所長未盡監督責任，予申誡1次議處，以資警惕，並強調針對員警依規定受理報案，卻疏忽未依程序開立報案證明單給當事人，責由偵查隊加強指導稽核。