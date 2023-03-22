普發現金官網(圖／截自官網)

登記入帳上網登記今日開跑！民眾相當熱烈，但是外界關心，如果親屬在生效日前就過世，是否可以領現金6000元？財政部回應，即日起(22日)以後過世者，親屬都可以代領。

財政部表示，如果是已歿親屬要先去電1988，會詢問對方親屬是否為3月22日之後過世以及是否已領過現金，確認之後要提供1988親屬的死亡證明及身分證文件，確認民眾到指定郵局提領。

1988協助財金公司在系統註記後，通知相關民眾，要攜帶過世親人死亡證明、身分證件、代領人的切結書、代領人的身分證明正本文件，到指定的郵局領取即可。