闕慶承指出，東哥遊艇產品主要有偏向美國、年輕化、針對歐洲的國際理念及休閒式等四種，目前生產27-37公尺的船型，生產模式是走半客製化生產，生產周期約1-1.5年，目前手上正在建造約30多艘遊艇。同利路廠2021年開始量產，量產計畫如期進行，預計2024年-2025年產能全數開出。

東哥遊艇2022年毛利率45.4％，年增10.3個百分點，闕慶承表示，遊艇價格會持續調漲，因為精品絕對會漲，當然除了產品組合、物價漲幅也是讓客戶認同，先前最高漲幅曾經達到16％，但未來漲幅會下降，主要物價漸漸穩定，毛利率45％會是未來的基礎。以目前訂單來看，法人估計年營收成長20％～25％。

日系外資法人今天最新報告指出，近期宏觀波動並未對高端消費產生影響，且過去並無訂單取消記錄。東哥遊艇寧願追求可持續收入成長，搭上全球品牌認知度、ROE和利潤率由於更佳的毛利率和營業利益率預估，調高2023～2024年每股盈餘預估值3％，並目標價調高至465元，重申「買進」評等。