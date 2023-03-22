每個人對家電的需求不一，一名網友到電器行買電扇，聽店員的建議買CD直流變頻無噪音風扇，他大讚安靜又好用，問網友選購風扇首要條件是什麼？多數網友竟表示，會選有白噪音（頻率保持一致性的低分貝規律聲音）的風扇，「太安靜我反而睡不著」。

原PO昨（21）日於PTT八卦版指出，昨日到電器行買電扇 ，本來要買雜牌700多元的便宜電扇回家，店員替他插電測試，結果風扇轉動聲音大得讓他受不了，店員向他表示「有些顧客非常在意電風扇的聲音」，這句話讓他思考很久，贊同店員說的話，也覺得一台電扇至少要用10年，就調高買風扇的預算。

原PO表示，看到後面價格愈來愈高，最後看上國際牌14吋的DC直流變頻風扇，雖然要價3300元，但買回家使用讓他驚為天人，「我這輩子沒用過這麼安靜的電扇，超乎我想像了。」他說多虧店員那一句話，讓我做出對的決定，問網友選購風扇的首要條件是什麼？

文章上線，多數人認為有白噪音才好睡，「我會選有白噪音的風扇，有些噪音反而好睡，就像聽電視，睡覺也是很好睡」、「我真的沒有電風扇聲音睡不著欸」、「太安靜的風扇我不買」、「有風扇聲好睡」。

其他網友說，「要安靜就買DC」、「超介意運轉聲，開了反而更燥熱」、「電扇的聲音很吵，會睡不著」、「電風扇大聲會影響睡眠」、「所以我家都開空調，夏天冷氣，冬天暖氣，這樣舒服又安靜」、「我超在意風扇的聲音，尤其睡覺 」。