短影音分享應用程式（App）TikTok執行長周受資表示，隨著愈來愈多美國議員出於國安考量尋求禁用TikTok，TikTok正面臨關鍵時刻，並強調TikTok從未與中國政府分享美國用戶的數據。

綜合路透社等外媒報導，周受資在上傳到TikTok的影片中表示，目前TikTok在美國每月有超過1.5億活躍用戶。他說：「美國幾乎有一半人口都在使用TikTok。」

周受資23日將出席眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會。周受資說：「部分政壇人士已開始討論禁用TikTok，現在這可能會讓你們所有的1.5億人無法使用TikTok。」

據周受資書面證詞稱，TikTok從未與中國政府分享美國用戶的數據，也沒有收到過分享的請求。即使有人提出這樣的要求，TikTok也不會答應。他並稱，TikTok母公司字節跳動不由任何政府或國家實體所有或控制，並強調字節跳動不是中國或任何其他國家的代理。

周受資希望TikTok用戶踴躍留言，以讓美國議員了解「你們為什麼喜歡TikTok」。他也表示，有500萬家美國企業正透過TikTok來接觸客戶。

TikTok的批評者擔心，美國用戶個資可能透過App落入中國政府手中。母公司為中國字節跳動的TikTok則反駁所有間諜行為指控。

TikTok今天也宣布更新社群自律公約，並提供更多有關保護美國用戶個資計畫的細節。TikTok表示，去年開始將新的美國用戶資料轉移到甲骨文雲（Oracle Cloud）後，本月已著手刪除維吉尼亞州和新加坡資料中心的用戶備份資料。