2009年出道的童星團體「大小姐」，由8歲台法混血吳兆絃、6歲日本混血愛子組成，活潑可愛的模樣很有觀眾緣，當時一夕爆紅。14年過去，吳兆絃遭負面新聞纏身，被爆私生活複雜，還被乾爹包養；反觀較為低調的愛子，IG已長達4個月未更新，昨（21日）所屬「醒吾表藝」透過IG發出愛子與團員的合照，20歲近況曝光。

愛子2年前成為大學新鮮人，把重心放在課業與社團活動，較少更新社群平台，IG追蹤數1.2萬，比吳兆絃足足少15萬。愛子的最新一則動態是去年11月18日，她為演出拍攝一組寫真，身穿黑色的歐式蓬裙禮服，戴上蕾絲頭飾和手套，搭配較有個性的妝容，整體看起來酷帥又甜美，她問網友：「喜歡這組照片嗎？」獲得一排正面的答覆。

昨（21日）愛子加入的「醒吾表藝𝐙𝐄𝐍𝐈𝐓𝐇」團體，在IG限時動態放上團員們的同框照，只見左上角的愛子化著深色口紅，身穿胸口挖空的黑色服飾，對著鏡頭展現酷酷的一面，一甩昔日的嬰兒肥與稚氣，褪變成小女人。

吳兆絃近年雖淡出演藝圈，但精緻的混血臉龐令人印象深刻，吸引16萬粉絲追蹤IG，算是轉型成網紅，不過人紅是非多，她先是被指控有大頭症，又遭質疑在交友平台表明約會預算5萬以上，吳兆絃無奈地澄清，表示是有心人士盜用她的照片。想不到《鏡週刊》今（22日）報導吳兆絃有被包養，與金主的對話截圖還被公開，只見吳兆絃為安撫對方，提供「按摩」、「洗腳腳」、「馬殺雞」及「親親」等服務，但吳兆絃否認爆料。