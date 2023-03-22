有「最美性愛博士」之稱的許藍方，因亮麗的外表並經常在網路上分享專業的兩性知識，讓她經常登上綜藝節目，更成為由小S主持的《小姐不熙娣》固定嘉賓，因此打開知名度。而經常透過社交媒體與粉絲互動的她，近日遇到酸民質問「偷吃人夫？」她也不忍了，火大回嗆獲得大批粉絲的讚賞。

許藍方近日PO出自拍美照宣傳YouTube頻道及直播時，遭到一名沒有頭像的酸民帳號留言直問「偷吃人夫？」許藍方看到後也相當火大，親自回覆「先去做好功課再留言，偷吃通常是因為吃不到吧？爛肉在你面前何需偷吃？也有可能是爛肉想表達自己的價值或免於在主人面前的責任，才說自己被偷，但都沒有想過，根本不會有人想偷吃爛肉，又髒又噁心又沒有品質的爛東西，需要偷嗎？送你都不見得要吧！」

其他網友看到後也紛紛表示「是不是住在八卦山腳下？」、「留點口德，替你下一代或是身邊的家人積積德，人家也沒有妨礙到你～」、「你何必偷偷摸摸假帳號呢！」、「美女博士不用回應這些無聊的人，做好自己本分，因為你是以經很忙的人，感恩，美女博士」、「三觀不合浪費口舌，不用理他囉。有什麼樣腦袋的人就有什麼樣的言語表現，不需浪費時間在不重要且偷雞摸狗的人身上」。

許藍方獲得網友支持後也再度回應「謝謝世上仍有用心感受的人，這是我繼續堅持的動力；為何而戰，其實都有，我知道沒必要，也知道無意義，但也許我也是人吧！（有些文章也是在寫給自己看的），沒法真的如聖人般無視，但我在努力中，謝謝你們，為了朋友家人自己和支持我的你們。」意外引發話題。