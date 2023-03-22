據富達投信「青世代幸福大調查」結果顯示，台灣介於25到39歲間的青世代幸福感普遍不足，平均僅6.5分及格邊緣（滿分10分），但投資績效滿意度平均僅5.3分，青世代對投資績效不滿意主要原因有擔心虧損或有虧損經驗、投資理財知識不足及沒時間瞭解投資商品。

富達表示，該「青世代幸福大調查」分別以職場生活、投資理財、環境社會三個面向，向青世代的讀者進行最完整的幸福感大調查。調查期間是在2022年12月8日至2022年12月18日，回收問卷︰回收有效問卷1,050 份，抽樣誤差︰在 95％信心水準下，整體最大可能抽樣誤差為±3.0％。

在「青世代幸福大調查」顯示，在受訪的台灣青世代中有七成五表示有投資理財習慣，當中有超過六成每個月運用三成或以下薪資進行投資。進一步檢視有投資理財的青世代，投資滿意度平均僅5.3分，投資理財前三大困難分別是擔心虧損或有虧損經驗（52％）、投資理財知識不足（45％）、沒時間瞭解投資商品（40％）。

至於台灣青世代面對虧損情況的態度，富達投信表示，有32％受訪者表示先放著不管，30％等待時機逢低加碼，28％進一步了解該標的長期投資前景後再決定如何處置，僅10％選擇停損退場。

富達投信建議青世代可掌握理財三原則，首先，設定明確用途為投資目標定錨是第一步。以退休準備來說，選擇每年5％報酬率穩定累積20～30年就很足夠，但如果是短期的購車資金或旅遊預算，就必須依據需要的資金，選擇以股息、債券、多重資產等穩定收益型金融商品配置創造被動收入，完成人生每個階段的目標。

第二步則是選擇值得信賴的專業投資團隊。市面上投資商品琳瑯滿目，若透過共同基金即是藉由一群專業的投資專家代為選股和管理，可避免個人知識和能力有限的痛點，可有效減少投資人直接前進股市的潛在風險與挑戰。

第三，定期定額紀律投資。富達表示，青世代以定期定額的方式進場，除了能分攤投資成本，還能克服不理智的人性弱點，避免因為想賺更多而重複追高殺低、導致虧損的惡夢。最重要的是即早養成良好的理財習慣，才能越快享有複利加乘的穩健收入。但仍提醒青世代必須先審視個人的風險承受能力與投資目的，等待時間催化，耐心回收長期投資效益。