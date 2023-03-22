香港信報22日報導，報告並指出，當前大陸融資環境確實正在回暖，房企各融資管道基本通暢，但投資者對行業風險仍有顧慮和考量，造成資金實際落實尚有一定阻礙。隨著「小陽春」拉動市場回暖，行業信心得以修復，融資效率將有進一步釋放的空間。

報告顯示，2月份融資綜合平均利率為4.46％，年增0.03個百分點，月增0.01個百分點。從融資結構來看，2月份信用債規模佔比74.1％，海外債佔比4.6％，信託佔比8.8％，ABS（資產支持證券）融資佔比12.5％。

報告認為，2月份信用債發行依然維持良好勢頭，發行總量按月穩步上升，發行進入穩定區間，不過民營房企發行仍以優質房企為主，且需增信擔保工具支持。

另從房企債券到期餘額來看，3月份到期債券餘額為905.4億元，其中，海外債佔比為23.1％，信用債佔比為76.9％。2023年內到期債券餘額為7,174.9億元，佔總債券餘額的28.5％，其中，海外債佔比為34.1％，信用債為65.9％。