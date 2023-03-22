81歲的林女士（左二）因為老化出現下背痛，接受「脊椎神經電刺激療法」後，已停用常年服用的止痛藥。攝影鄭郁蓁

81歲林女士，多年下背痛，痛到延伸到大腿、小腿，無法走路，也沒辦法睡，兩年來接受多次神經叢阻斷術及高頻熱凝治療減輕疼痛，沒多久又復發，幾乎沒有生活品質可言，後來到疼痛門診接受「脊椎神經電刺激療法」，現在疼痛不但已完全解除，且還將長年服用的管制止痛藥物停掉了。

新光醫院疼痛科主任陳瑞源表示，只要疼痛持續3至6個月，且藥物治療無法紓緩的痛楚，就稱為慢性疼痛，而有些慢性疼痛找不出原因，可能是複雜性的局部疼痛或是神經病變造成，可以考慮使用「慢性神經痛的終極武器」，以「脊椎神經電刺激療法」（SCS）進行治療，可將疼痛減輕至8成左右。

收治81歲阿嬤的陳瑞源指出，她因為老化出現下背痛，前年疼痛延伸至左大腿、屁股、尾椎，不僅「站也痛、坐也痛」，造成行動不便，還痛到夜不成眠，原本以藥物治療，甚至使用到管制性止痛藥物，但治療到最後連針都打不進體內，甚至進行了神經叢阻斷受術等，術後不久又復發。但林女士骨刺嚴重，不宜再做手術，因此建議「脊椎神經電刺激療法」（Spinal cord stimulation SCS）。

後續林女士於農曆年前在神經外科蔡明成主任和疼痛科陳瑞源主任共同合作之下，將永久性脊椎神經電刺激器植入體內，測試期間能減輕疼痛達七成，大幅改善生活品質。術後回診林女士表示，疼痛不但已完全解除，還已將長年服用的止痛藥物停掉了。

共同執刀的神經外科主任蔡明成表示，並非所有下背痛的病患都可以使用脊椎神經電刺激療法，還是需要先了解其疼痛原因，所有可能原因都無法排除後才考慮使用。

蔡明成表示，會先使用暫時性晶片植入5至7天，確定有效果後才植入永久性晶片。以林女士為例，去年11月先進行測試性的短暫治療，今年1月才放入永久性晶片。其植入晶片後回診拆線時，已將常年服用的止痛藥停掉，也可持續走路近1個小時。

陳瑞源表示，2021年6月1日健保署通過脊椎神經電刺激器手術術式的給付，病人住院期間手術費及住院相關費用可申請健保事前審查，但仍需支付相關自費醫材費用。

陳瑞源並表示，慢性疼痛是一種疾病，是持續6個月或以上、藥物治療未能舒緩的痛楚，推估台灣恐怕有超過30幾萬人為其所苦，研究顯示，慢性疼痛影響情緒、睡眠及生活品質，很多患者甚至需要吃安眠藥才能一覺好眠。當疼痛纏身，藥物及非藥物治療都未見成效時，建議至疼痛科、神經外科就醫檢查，確認是否有病變，先找出原因再行治療，切勿尋求偏方，避免傷身。