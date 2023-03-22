外交部今(22)日舉行「賑濟土耳其賑災記者會」，由外交部次長俞大㵢說明愛心捐款運用及執行規畫情形。俞大㵢指出，過去一個月來募得約新台幣11.8億元，加上此前我政府援款200萬美元，總計約4089萬美元，並將跟土耳其首都安卡拉市政府、相關團體合作，協助土耳其災後重建。

外交部今舉辦「賑濟土耳其賑災記者會」，除外交部次長俞大㵢外，土耳其駐台代表貝定可、外交部亞非司長賀忠義以及外交部發言人劉永健出席。

俞大㵢表示，2月6日土耳其與敘利亞邊境發生芮氏規模7.8強烈地震，造成超過5萬人不幸喪生，數十萬間房屋毀損，同樣位處地震帶的台灣政府與人民感同身受，地震雖已過了一個多月，土耳其當地迄今依然餘震頻頻，仍有超過百萬人暫居於臨時庇護所，且日前部分災區又因暴雨引發嚴重洪水，再傳災情，重建之路充滿挑戰。

俞大㵢指出，因應本次土敘震災，行政院責成衛生福利部開設的賑災專戶已於本(3)月6日截止受理捐款，過去一個月來募得約新台幣11.8億元，加上此前我政府援款200萬美元，總計約4089萬美元。

俞大㵢說明，為妥善運用國人愛心善款，經再與土耳其相關單位充分討論，決定將剩餘善款聚焦用於災後生活重建，首先在捐助土耳其政府方面，將與土耳其首都安卡拉市政府合作，捐贈117萬美元採購行動餐廚車，開往災區為民眾提供熱食。

在非政府組織方面，將分別捐助土耳其「紅新月會」500萬美元，協助於災區建置行動廚房、洗衣房及淋浴車；捐贈土耳其「全國身障聯合總會」500萬美元，為災區身障人士購置電動病床及輪椅輔具；另為配合土國政府需要，將再提供與聯合國有密切合作的「尋求庇護者和移民協會(SGDD-ASAM)」900萬美元，共同合作於災區設立資訊教室及行動診所。

俞大㵢說，外交部已經在全球資訊網開設「賑濟土敘賑災專區」，未來將持續公布善款運用情形，向外界說明我國相關援助計畫及辦理成果，誠盼全體國人的溫暖與愛心能協助土耳其地震災民儘快度過難關，早日重建家園，恢復昔日平靜的生活。