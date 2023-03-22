韓國統一部長官權寧世應日本外務省邀請，於今（22）日起對日本進行為期4天的訪問。據韓聯社報導指稱，權寧世將在東京會見外務大臣林芳正、官房長官松野博一等高官和日韓議員聯盟會長額賀福志郎、自由民主黨幹事長茂木敏充等政要。據悉，權寧世此訪將就如何認識真實的北韓、營救被北韓綁架公民等人權問題同日方討論韓日協作方案。

權寧世還將向旅日韓僑說明，對韓朝關係熱點和尹錫悅政府的統一政策，並徵求與會人士的意見。統一部認為，此訪將有助於韓日兩國在統一、對朝政策上的合作更上一層樓。