112學年度繁星推薦於3月21日放榜，大華中學今年畢業生人數共86人，其中31人參加繁星推薦，共24人順利錄取，錄取率將近8成，消息傳來，全校師生備感欣榮。這群孩子6年時光在楊梅大華中學接受教育，多元的教學提升思考力與學習力，讓學子們大放異彩，經過繁星甄選已成為大學生。

大華中學表示，今年繁星推薦錄取的同學在國中時未必都有很頂尖的會考成績，但選擇直升後，在老師晨昏的陪伴與照顧，同學互相的砥礪敦促下，成功獲取台、成、陽明交大、清大、政大、台北大學、中央大學的入學門票，更令人振奮的是有3位同學錄取醫學大學。

多位學生表示，進入高中後大華的實作課程、小班的英文教學、數理科的競賽能力培養讓他們能跳脫傳統的制式化思考，擁有更好的邏輯思辨力，學校實施小班教學師生比高，每位同學都能得到良好照顧，老師的引導讓學生自律的規畫學習進度，同學利用假日到學校讀書，在互相砥礪下成長、精進，才能有今日的甜美果實。

方姓同學利用繁星上台大，她表示3年的努力功不唐捐，1％的機會讓她3年的投資可以有一張更有保障的門票，學測可以從容應考，順利摘星；賴姓同學對資訊、數理領域十分有興趣，高一維持一定成績，高二開始努力衝刺，保持前幾名，競賽能力的培養讓他對未來AI人工智能領域有更多的興趣，選擇繁星陽明交大的他規畫未來將跨領域選修學校的課程，期許自己成為一位與時俱進的科技人；陳姓同學以第一志願繁星上成功大學護理系，高中生活多采多姿，參與許多課內、外活動，高一時以「蚊蟲竺客令」榮獲全國科展佳作，高三在生物學科競賽中嶄露頭角，向來對生物十分熱愛的他今日如願以償，完成夢想。

周姓同學和陳姓同學通過輔大醫學系和北醫牙醫系的一階申請，巾幗不讓鬚眉的她們在老師指導下，逐漸對醫學產生興趣，周同學的家人為大學教授，假日也會接觸醫藥相關志工服務，有愛心的她也曾跟同學到台北的浪浪之家做志工。陳同學的父親則是醫生，家族中多人都披上白袍為社會服務，從小耳濡目染對生物、醫藥特別感興趣，因為本身熱愛藝術、雕塑，在生物老師的引導下，萌生對牙醫學系的興趣，她們2人將攜手準備二階考試，共同往習醫之路邁進。

大華中學提到，校方多年來秉持以全人化培育下一代的教育理念，在楊梅深耕教育，學子們自律、規律的生活培養，體魄強健的學生在此得到良好照顧並茁壯成長，今日的成績只是學測後的首發，後續陸續的申請必能傳來捷報。大華大家庭期冀大家加入，國中新生入學持續招生中，12年一貫的幼兒教育到中學的學制，可讓孩子在大華展翅翱翔，迎向屬於自己的燦爛人生。