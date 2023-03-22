民進黨議員陳淑華要求市長、副市長針對巨蛋追加預算說明不清楚道歉。（張亦惠攝）

台中市議會22日舉行市府追加預算二、三讀會，巨蛋預算從原先65億元再增35.08億到99.98億元，卻只能蓋個蛋殼，內部裝修等24億多元未來將採ROT方式補足，綠營議員認為預算編列不清楚，要求市長、副市長道歉。市長盧秀燕說，為了要預算，她願意道歉。最後決議巨蛋追加預算35.08億元通過。

民進黨市議員陳淑華說，巨蛋建設相關預算追加市府早在去年就知道，卻執意要用65億預算發包流標，為了去年選舉沒有詳細說明清楚，追加預算細項也講不清楚，教育文化委員會時又說總預算再增加24億多由ROT補足，質疑市府沒有核實再編列預算，要求市長、副市長向議會及市民道歉。

盧秀燕說，為了巨蛋、為了市民、為了讓預算早日通過她願意道歉，台中市民已經等巨蛋2、30年了，拜託大家在她道歉後盡快通過預算，實現市民幾十年的期盼。

民進黨議員蔡耀頡說，大家都期盼巨蛋盡快設置，但市府編預算手法跟程序到底把議會當成什麼？膨脹的細節是什麼？請市府說明。吳佩芸，台中巨蛋體育館追加預算編列粗糙、促參模式說明含糊不清，她無法接受市府這種蠻橫作法，要求記名表決。

國民黨市議員張瀞分則說，臨時會多在討論巨蛋，沒有議員反對興建巨蛋，這是市民很期待的大型建設，盼今天經過討論大巨蛋能成功孵蛋。

副市長黃國榮說，在預算編列上確有不周延的地方，專案報告由運動局、建設局及都發局提出說明後再彙整，報告內主要檢討流標原因，也有說明理由及必要性，但並未說明完整興建的總經費的需求，124.47億在報告內確實看不出來，24.49億元需ROT部分在教育文化委員會時才提出補充說明，未讓議員們在第一時間充分了解，引起議員的誤會，要針對資料呈現不完整的部分表達歉意。