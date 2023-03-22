從基隆市安樂區到台北市南港轉運站的國道客運9026路線，近來持續發生脫班等問題。基隆市長謝國樑指出，市府正積極安排市公車出動接駁車，將從明、後天開始，在上班時間免費載運安樂區的民眾到台鐵八堵站，改搭台鐵直達南港的自強號。

基隆市議員林沛祥22日上午拜會基隆市政府，談到安樂區近來狀況愈形嚴峻的通勤族交通問題。謝國樑表示，市府非常關心國道客運9026路線的營運狀況，他21日晚間還與多位當地里長，以及交通處長王圳宏溝通到晚間10時許。

謝國樑表示，市府正協調市公車處試辦通勤接駁車。他強調，市公車處於上午7時許派出接駁車，免費載運安樂區幾個通勤熱點的通勤族到八堵火車站，俾便可以搭上台鐵直達南港站的自強號。

謝國樑說，原本在這個時間出門搭車的通勤族，往往要花3、40分鐘以上等車，8時前後才能搭上車。他認為，透過市公車處的試辦接駁車，就可以讓通勤族在8時就抵達南港站。謝國樑強調，這個接駁車政策，快則23日，慢則24日開始試辦，後續會公布相關細節。

由於福和客運營運的9026路線持續有脫班等情事，公路總局已依《公路法》對其開出26張罰單，罰鍰金額高達新台幣200萬元。並協調包括首都、大都會客運、國光客運及泰樂客運等，投入車輛協助營運。

林沛祥說，感謝市府推出接駁車，協助通勤族上班時間的問題。他指出他在南港展覽館站陪著通勤族等車時，深深感受到通勤族的怒火。林沛祥認為，公路總局應主動介入找個合格的、願意負擔的業者出來，把這條路線做好。

林沛祥說，市府解決了一部分通勤族上班問題，但通勤族下班時的問題仍然無法解決。他認為這需要公路總局與地方一起合作，進行全盤的規畫，才有可能進一步改善。