中美洲友邦宏都拉斯擬與中國建交，立法院民眾黨團今召開記者會，點出美中之間的角力關係牽動著台灣，民進黨政府在外交事務上過度傾斜問題，呼籲蔡政府採取「中間、務實、彈性」的外交策略，將台灣在國際上的生存空間最大化。立委張其祿直言，宏都拉斯如變了心的女友，一去不回，蔡英文總統即將出訪，說不定宏國的正式的斷交時間會落在蔡總統在飛機上的時間 。

民眾黨立委邱臣遠指出，台灣落入中國金錢外交的困境，執政黨對友邦除了金錢援助，必須更務實、靈活、彈性，例如透過各地僑界、台灣聚落，推動國民及產業外交，更應串聯台灣的產業，協助當地的公共工程或經濟發展。2016年總統蔡英文上任以來已有8國宣布與我國斷交，其中不乏對岸的惡意壓迫及拉攏，不過執政黨外交政策過度傾斜，也使台灣本就受限的生存空間蒙受更大風險。

邱臣遠表示，執政黨常將外交做為大內宣，反讓外交系統逐漸喪失穩定性，事實上為了鞏固與宏都拉斯的外交，副總統賴清德去年1月擔任特使出訪宏國總統卡斯楚的就職典禮，當時對方就表達有財政困難，但行政院長陳建仁與外交部長吳釗燮不該完全把問題歸咎中國「銀彈外交」，避免激化矛盾與對立，加深台灣與宏國人民之間的不信任感，執政黨必須理解外交事關國家生存空間，不應淪為國內大內宣的工具，外交部更應持續爭取台宏友好，並重新審視我國外交方針與邦交國情況。

民眾黨立委張其祿直言，從蔡英文政府執政7年斷交8國的「外交丟邦史」來看，即便有美國《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法》，兩岸在外交上確實已在「熱戰」階段，執政黨長期依靠美國、祭出抗中保台的外交策略，目前宏都拉斯及巴拉圭與台邦誼都拉了警報。

張其祿說，蔡總統3月底將出訪中美洲友邦，看似是蔡總統得分，但宏都拉斯看起來有如「變了心的女友，一去不回」，說不定宏國的正式的斷交，就在蔡總統在飛機上的時間。

張其祿指出，蔡總統過境美國與眾院議長麥卡錫會面，同時又有捷克眾議院院長及英國台英國會小組主席史都華訪台，台灣與美國、歐洲等國關係到了史上最佳，但諷刺的是，蔡總統出訪時恐會接到斷交消息。

他說，另一方面，中國國家主席習近平3月20日抵達莫斯科，開啟第九次以國家主席身分對俄羅斯的國事訪問，中俄關係持續深化、抱團取暖，對抗歐美的態勢將更加明顯，台灣的處境也位於鬥爭前緣。

張其祿說，之前美國國務卿布林肯提到的「新冷戰複雜架構」正發生，當中國近期對台採取「硬更硬、軟更軟」和戰兩手策略，在政治和軍事更強硬、頻繁打壓，在經濟和文化層面則採取更懷柔的策略，甚至開放中學生以學測成績申請清華、北大等優惠措施。

他認為，在此狀況下台灣內部明顯出現兩種態度，一方傾中，另一方面倚美，蔡總統近期「技術性訪美」，接近全方面押寶美國，卻也容易讓美國拉台灣到鬥爭前線。

張其祿直言，倚美派與親中派都各劍走偏鋒、使台灣從內部分裂，但卻無法根本解決問題；因此，面對兩大強國的角力，以「中間、彈性、務實」，善用台灣已有的經濟及科技優勢及關鍵地位，確實保障台灣人民的生存及利益，才是台灣應有的外交策略方向。

民眾黨團呼籲，在美中競逐格局之下，台灣必須調整外交策略方針，以應對大國競爭帶來的挑戰，避免全面對抗或完全妥協的兩難困境，務實開啟多方對談與合作，才是台灣的生存之道。