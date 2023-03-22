民進黨客家事務部21日來到苗栗市與頭份市，與民進黨苗栗縣黨部共同辦理交流聯誼分享會，客家部主任蔣絜安和貴賓與鄉親朋友分享民進黨執政後客家環境的變化，從還我母語運動、客家電視台與講客廣播電台的成立，到客語成為國家語言，一路走來經過努力不懈的堅持，客家逐漸被重視，被看見。

假消息遍及大小資訊，蔣絜安也分享可分辨的管道，並且釐清疑美論與主席賴清德遭抹黑的不實謠言澄清等。除了政策與最新資訊分享外，蔣絜安也請民眾2024繼續守護民主。

苗栗縣黨部主委李貴富同時呼籲現場民眾，2024的總統大選一定要選對人，讓主席賴清德有服務臺灣人民的機會。行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎也來到現場，他表示，去年的縣長選舉雖令人遺憾，但未來總統大選會繼續與民眾站在一起謙虛前行。

現場還有前苗栗縣小英之友會總會長楊士儀，苗栗縣議員陳春暖、徐筱菁、羅貴星、許櫻萍、陳光軒、頭份市民代表周訓宇、邱義智、民進黨苗栗縣黨部前主委張瑞源、苗栗縣黨部執行長王正皓、立法委員沈發惠服務團隊主任陳詩弦、苗栗縣議員羅貴星服務處主任徐毓檀、三灣鄉大坪村村長、公館鄉鄉民代表楊家樹等貴賓，參與民眾破百人，並齊聲高喊，信賴台灣，榮耀客家。