凌華表示，5G專網為智慧製造帶來轉型契機，提供了高可靠性、穩定性、安全性的網路連線，更低的網路延遲讓企業能實現許多關鍵應用。

不過，許多中小型企業礙於5G建置的高成本加上布建耗時，遲遲無法運用5G為其傳統工廠進行更新與升級。有鑒於此，凌華科技推出MicroRAN 5G專網All-in-one解決方案，並與策略夥伴共同建置開發，由凌華提供MEC伺服器，亞旭電腦提供Small cell，泰雅科技提供5G核網軟體，整合推出All-in-one Turnkey解決方案。

此次共同簽署合作意向書的網通大廠亞旭電腦，已投入研發網路通訊技術多年，近來更聚焦「企業專網」、「車聯網」和「民生物聯網」等三網解決方案。

亞旭表示，透過開發出高品質且易於安裝的5G All-in-One小型基地台，與Wi-Fi企業級無線基地台（Wi-Fi EAP），搭配使用亞旭開發的多樣化CPE，能提供企業一站式的專業整合服務，協助建置更穩定、高資安、且架構更精簡的高速數據傳輸企業專網。

由凌華科技、亞旭電腦及泰雅科技共同合作推出的MicroRAN 5G 專網All-in-one解決方案，旨在解決中小企業建置5G所面臨到的諸多問題，包含高建置成本、複雜的網路架構、與既有Wi-Fi及有線設備的整合瓶頸，以及網路安全管理。

凌華指出，MicroRAN 5G專網All-in-one 方案特色在於快速布建、安全及可靠。極簡的軟硬體架構便於安裝;同時支援5G、Wi-Fi以及乙太網路連線，相容新舊終端設備，

在網路安全部分，基於終端設備時間、地點等不同情境進行安全管理，並提供整合的UI畫面方便統一控管，採用n79頻段專網專用，保護企業資料。

另外，硬體伺服器及室內、室外型Small Cell支援寬溫環境需求，安裝地點彈性無須另外設置數據中心或機房提供散熱，這些特點都為客戶省去高額的建置成本。

凌華網路通訊暨車載事業處總經理高福遙表示，5G專網扮演企業數位轉型關鍵角色，公司有超過25年的網通產品研發製造經驗。當現代工廠導入各式自動化聯網生產設備，工廠數位化所需的網通系統需求與機具間的互聯共通介面標準也隨之提高。

結合凌華、亞旭及泰雅科技在軟硬體上專長與優勢，加上自主式移動機器人（AMR），相信會有更多中小型製造業受惠。

凌華指出，未來將持續與策略夥伴合作，以台灣為基地出發，將MicroRAN 5G專網All-in-one解決方案推向全世界，致力為中小企業提供最安全、可靠、快速佈建連網方案。